Buon sabato per George Russell. Il pilota della Mercedes ha strappato infatti la seconda posizione in occasione del GP di Abu Dhabi, tappa finale del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso il circuito di Yas Marina. Ottima la performance del britannico, il quale ha raccolto la quarta posizione cedendo il passo solo ai tre avversari al momento in lizza per il titolo. Nello specifico il nativo di King’s Lynn ha guadagnato un gap di 0.438 rispetto al poleman di giornata Max Verstappen, abile a precedere le McLaren guidate rispettivamente da Lando Norris ed Oscar Piastri. Approdato in zona mista, il britannico si è concentrato sulla gara di domani, dove cercherà di chiudere la stagione con l’ennesimo piazzamento sul podio: “ Spero che Max sia ancora in testa dopo il primo giro – ha detto Russell – Non guiderà al limite, non c’è bisogno di guidare come un pazzo, né di fare follie solo per gestire il ritmo”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, George Russell: “Spero che Verstappen resti in testa dopo il primo giro”