F1 Carlo Vanzini | Ho un tumore | ce la sto mettendo tutta

Carlo Vanzini. Il giornalista Carlo Vanzini, volto storico della Formula 1 in Italia, ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera di essere affetto da un tumore al pancreas, scoperto casualmente durante un controllo medico. Vanzini ha raccontato come un post del collega Davide Camicioli lo abbia convinto a sottoporsi a un esame. L’ecografia ha evidenziato una lesione, e subito sono scattate le prime visite e la programmazione della chemioterapia, in attesa dell’operazione prevista per gennaio. Nonostante lo choc iniziale, Vanzini ha trovato forza nella famiglia e nella determinazione a non arrendersi: “ Alla fine di luglio ne abbiamo parlato con i miei figli, e mia moglie Cristina è stata la colonna portante “, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

