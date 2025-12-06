F1 capolavoro di Verstappen | pole ad Abu Dhabi davanti alle McLaren Leclerc 5°

La volata finale per il titolo di campione del mondo di Formula 1 viene animata dalla zampata di Max Verstappen che strappa la pole position a Lando Norris ed Oscar Piastri con un gran giro. Il campione olandese approfitta della scia concessa dal compagno di squadra Tsunoda per avvicinarsi al record del circuito di Yas Marina ed infliggere più di due decimi di secondo all’inglese della McLaren. Il campione del mondo in carica deve, però, recuperare 12 punti a Norris, che potrebbe anche accontentarsi di un podio per prendersi il suo primo titolo in carriera. Atmosfera discordante nel box della Ferrari: se Charles Leclerc si conferma competitivo fino alla bandiera a scacchi, quando scivola dal terzo al quinto posto, ennesima sessione disastrosa per Lewis Hamilton, eliminato ancora una volta al Q1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, capolavoro di Verstappen: pole ad Abu Dhabi davanti alle McLaren. Leclerc 5°

