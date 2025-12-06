F1 ad Abu Dhabi si decide tutto | chi vince GP e Mondiale? Tutte le quote

Il punto degli operatori sull'ultima gara della stagione con Norris, Verstappen e Piastri in corsa per il titolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1, ad Abu Dhabi si decide tutto: chi vince GP e Mondiale? Tutte le quote

Contenuti che potrebbero interessarti

Le dichiarazioni di Frédéric Vasseur dopo le qualifiche ad Abu Dhabi, ascoltiamo: "Nel complesso, siamo soddisfatti del risultato di Charles, perché abbiamo incontrato grandi difficoltà durante entrambe le sessioni di venerdì e, al momento di decidere l'assetto - facebook.com Vai su Facebook

Lindblad vince l'ultima Sprint Race del 2025 della #F2 ad Abu Dhabi, ancora da decidere la seconda posizione in Classifica Piloti e il titolo Team #AbuDhabiGP Vai su X

F1, ad Abu Dhabi si decide tutto: chi vince GP e Mondiale? Tutte le quote - F1 Abu Dhabi quote: a Yas Marina si decide il Mondiale 2025 conteso da Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. Secondo gazzetta.it

Telemetria FP3 – Velocità sul dritto contro prestazione nel misto: dove si decide la pole di Abu Dhabi - L'analisi della telemetria dopo la fine delle FP3 del GP di Abu Dhabi 2025 di F1 sottolinea la differenza di approccio tra Red Bull e McLaren ... Da formulapassion.it

F1, Qualifiche Abu Dhabi: pole Verstappen davanti le McLaren, disastro Hamilton e Leclerc quinto - Il gran finale del Mondiale di Formula Uno entra nel vivo con l'ultima sessione di qualifiche della stagione: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it

F1 Abu Dhabi: pole per Verstappen davanti a Norris e Piastri. Leclerc 5°, Hamilton fuori in Q1 - Max il più veloce di tutti, accanto a lui in prima fila il leader mondiale. gazzetta.it scrive

F1 | GP Abu Dhabi – I RISULTATI delle qualifiche: Pole di Verstappen, è lotta aperta con i McLaren - Prima, però, le ultime qualifiche ad Abu Dhabi: i RISULTATI della sessione ... Secondo f1ingenerale.com

F1, GP Abu Dhabi 2025: a che ora e dove vedere in tv la volata mondiale tra Norris e Verstappen e Piastri - Ad Abu Dhabi si decide il mondiale piloti: Norris, Verstappen e Piastri per la gloria. Secondo sport.virgilio.it