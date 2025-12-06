F1 Abu Dhabi Una Lotta Mondiale da Brividi! Post gara con Giorgio Piola e Biagio Maglienti

Commento in diretta dal GP di Abu Dhabi, ultimo capitolo di un’intensissima stagione di Formula 1 2025. La corsa al titolo piloti è ancora apertissima grazie alla straordinaria rimonta di Max Verstappen, favorito anche da alcuni errori inaspettati della McLaren, fin qui quasi impeccabile. Ci attende una gara emozionante, ricca di colpi di scena e imprevedibilità, destinata a decretare un campione del mondo davvero memorabile, indipendentemente da chi conquisterà la corona iridata. Al termine del GP avremo un collegamento speciale da Abu Dhabi con Giorgio Piola, che analizzerà con noi e al grandissimo Biagio Maglienti, gli esiti della gara, regalandoci alcuni momenti esclusivi direttamente dal paddock di Abu Dhabi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 Abu Dhabi, Una Lotta Mondiale da Brividi! Post gara con Giorgio Piola e Biagio Maglienti

Argomenti simili trattati di recente

Oscar Piastri chiude la prima giornata di prove libere ad Abu Dhabi con tante indicazioni dalla MCL39. L’australiano punta a ritrovare ritmo e feeling in vista delle qualifiche per restare in lotta per il titolo piloti - facebook.com Vai su Facebook

Buonanotte a tutti, ricordando il GP di Abu Dhabi 2024 con la lotta Mclaren - Ferrari per il titolo Costruttori, vinto dalla scuderia di Woking per soli 14 punti Vai su X

F1 Abu Dhabi, Una Lotta Mondiale da Brividi! Post gara con Giorgio Piola e Biagio Maglienti - Commento in diretta dal GP di Abu Dhabi, ultimo capitolo di un’intensissima stagione di Formula 1 2025. Da oasport.it

F1 GP Abu Dhabi 2025, le prove libere 3 a Yas Marina: Russell batte di un nulla Norris e Verstappen, incidente per Hamilton - FP3 Abu Dhabi 2025: Russell sorprende Norris e Verstappen, Ferrari in difficoltà e incidente per Hamilton. motorbox.com scrive

F1. Gran Premio di Abu Dhabi 2025: qualifiche in diretta. Chi tra Norris, Verstappen e Piastri scatterà davanti? - Tutto pronto a Yas Marina per le qualifiche il Gran Premio di Abu Dhabi 2025: Norris, Verstappen e Piastri si sfidano per il titolo. Si legge su automoto.it

F1: Russell sorprende Norris nella FP3 ad Abu Dhabi, indietro Leclerc - Si chiude nel segno di George Russell la terza nonché ultima sessione di prove libere valida per il GP di Abu Dhabi, appuntamento finale del Mondiale 2025 ... Come scrive oasport.it

F1 Gp Abu Dhabi, le terze prove libere in diretta. Russell il più veloce davanti a Norris, Verstappen 3°. Incidente Hamilton, Ferrari distrutta, Leclerc 8° - Ad Abu Dhabi George Russell s'infila nel duello Mondiale, Leclerc ottavo. Come scrive corriere.it

F1 Abu Dhabi: Russell è il più veloce nelle libere 3 davanti a Norris e Verstappen. Alle 15 la pole - Incidente tra Antonelli e Tsunoda ai box, il pilota italiano rischia una penalità. Come scrive gazzetta.it