Ezio Venturini aderisce a Patto per il Nord | Basta politica di poltrone serve missione per il territorio
È con il cuore in mano, e guardando il nostro amato Resegone al tramonto, che vi parlo. La scelta di aderire a Patto per il Nord non è un gesto politico freddo, ma un atto di profonda consapevolezza, condiviso da undici regioni stanche di promesse mancate e "chiacchiere" vuote. Per troppo tempo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Simone Venturini added a new photo — in... - Simone Venturini - facebook.com Vai su Facebook