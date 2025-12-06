Ezio Venturini aderisce a Patto per il Nord | Basta politica di poltrone serve missione per il territorio

È con il cuore in mano, e guardando il nostro amato Resegone al tramonto, che vi parlo. La scelta di aderire a Patto per il Nord non è un gesto politico freddo, ma un atto di profonda consapevolezza, condiviso da undici regioni stanche di promesse mancate e "chiacchiere" vuote. Per troppo tempo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it