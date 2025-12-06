Ex Reggiani la rinascita dopo vent’anni è firmata Tadao Ando | sorgerà la nuova sede Crs Impianti

Bergamo, 6 dicembre 2025 – Rinascita in vista per l’ex Reggiani, area dismessa di oltre 100mila metri quadrati nei pressi dello stadio di Bergamo, tra via Legrenzi, viale Giulio Cesare e il quartiere Finardi, uno dei complessi industriali dismessi più grandi di Bergamo. Dopo quasi venti anni di calvario, il vecchio complesso industriale ha finalmente trovato una nuova destinazione urbanistica. Gli edifici un tempo utilizzati per l’industria tessile diventeranno, per metà, sede dell’impresa Crs Impianti e Costruzioni spa di Gorle, che realizzerà qui il suo head quarter, un’operazione che sarà firmata dall’archistar giapponese Tadao Ando, già vincitore del premio Pritzker. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex Reggiani, la rinascita dopo vent’anni è firmata Tadao Ando: sorgerà la nuova sede Crs Impianti

