Ex Ilva spiragli dopo gli scontri Urso assicura | Nessuna chiusura E i sindacati fermano la protesta

Roma, 5 dicembre 2025 – La conferma che non esiste alcun piano di chiusura, ribadita in primo luogo dal ministro dello Sviluppo economico Adolfo Urso, e la volontà di rimettere in funzione la linea dello zincato. Dalla riunione al Mimit sulla vertenza dell’ex Ilva di Genova arriva l’annuncio che fa sciogliere i presidi di sindacati e operai a Cornigliano mentre la Uilm denuncia un’aggressione “a calci e pugni da individui con la felpa della Fiom” e i metalmeccanici della Cgil dicono che “il problema non è risolto ma riprendiamo l’attività da domani a pieno regime con 585 persone a lavorare, 280 in cassa e 70 ai corsi ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ex Ilva, spiragli dopo gli scontri. Urso assicura: “Nessuna chiusura”. E i sindacati fermano la protesta

