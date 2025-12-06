Ex Ilva indagine per violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dopo i disordini

La Digos ha depositato in Procura la prima relazione dopo le tensioni di giovedì nei pressi della prefettura. Nessuna segnalazione al momento per le proteste a Cornigliano. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

ex ilva indagine per violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dopo i disordini

ex ilva indagine violenzaEx Ilva, indagine per violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dopo i disordini. Al momento nessun indagato - La Digos ha depositato in Procura la prima relazione dopo le tensioni di giovedì nei pressi della prefettura. Come scrive ilsecoloxix.it

ex ilva indagine violenzaEx-Ilva, scontri alla Prefettura: Procura apre indagine per violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento - La Procura di Genova aprirà a breve un fascicolo per minaccia e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento in seguito agli scontri di giovedì mattina tra operai ex Ilva e forze dell’ordine davanti ... Da primocanale.it

Ex Ilva, dopo la tensione in piazza indagini per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento - Sul caso dell'aggressione ai delegati Uilm a Cornigliano non ancora depositata una denuncia ... Scrive msn.com

ex ilva indagine violenzaEx Ilva, Uilm denuncia: "I nostri sindacalisti aggrediti da persone con felpe della Fiom" - "È un episodio inaccettabile che non possiamo far passare in alcun modo" attacca il segretario generale Uil Liguria Riccardo Serri ... Segnala genovatoday.it

ex ilva indagine violenzaGenova, ferito un operaio al corteo ex Ilva. Bucci: «Domani a Roma con il ministro, non so se tornerò vincitore» - Il corteo dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano aveva occupato la stazione Brignole. Segnala corriere.it

ex ilva indagine violenzaPotreste ex Ilva a Genova, la denuncia della Uil: “Nostri dirigenti aggrediti da esponenti della Fiom. È squadrismo” - Alcuni dirigenti Uil metalmeccanici sarebbero stati aggrediti questa mattina, tra le 8. Riporta ilfattoquotidiano.it

