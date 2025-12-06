Ex Ilva indagine per violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dopo i disordini

La Digos ha depositato in Procura la prima relazione dopo le tensioni di giovedì nei pressi della prefettura. Nessuna segnalazione al momento per le proteste a Cornigliano. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, indagine per violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dopo i disordini

