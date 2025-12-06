Ex Ilva aggrediti due sindacalisti della Uilm

Erano davanti al cancello dello stabilimento ex Ilva per rilasciare un'intervista, durante lo sciopero a cui non avevano aderito. Li hanno prima minacciati, poi circondati, persino inseguiti per quasi un chilometro e infine colpiti con violenza. Due sindacalisti della Uilm, il segretario generale della sezione di Genova Luigi Pinasco e il segretario organizzativo Claudio Cabras, sono finiti in ospedale per le percosse subite. Sono stati medicati, tenuti in osservazione e poi dimessi con 10 e 7 giorni di prognosi. Una aggressione compiuta da una ventina di persone, molte avrebbero avuto la felpa della Fiom addosso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ex Ilva, aggrediti"due sindacalisti della Uilm

