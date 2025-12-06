Evade dalla comunità di recupero tenta un furto in auto e aggredisce gli agenti | 46enne recidiva arrestata

La polizia ha arrestato una donna catanese di 46 anni con le accuse di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, già nota alle forze dell’ordine e sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità di recupero a Biancavilla, è stata fermata in piazza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

