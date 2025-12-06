Evade dai domiciliari | stangato E finisce in cella per stalking

La condanna è arrivata per essere evaso dai domiciliari, ma l’uomo si è presentato in tribunale accompagnato dalla polizia penitenziaria perché si trova in carcere. Stalking, l’accusa di cui deve rispondere. E per cui è finito, proprio pochi giorni fa, in mezzo ad altri guai che gli sono valsi appunto la cella di Santo Spirito. Il vice procuratore onorario Mariella Sebaste ieri ha chiesto la condanna dell’uomo ad un anno al giudice Alessandro Solivetti Flacchi quando ha aperto la discussione. Di tutt’altro avviso il difensore dell’imputato, l’avvocato Emiliano Bianchi. Che chiede di riconoscere la tenuità del fatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Evade dai domiciliari: stangato. E finisce in cella per stalking

News recenti che potrebbero piacerti

Un uomo di Abbadia evade dai domiciliari per andare in banca: condannato a un anno. Il 49enne, già ai domiciliari per reati contro l’ex compagna che continuava a frequentare, è stato sorpreso fuori casa. Ora rischia altre condanne per stalking. - facebook.com Vai su Facebook

Evade da casa dell'amico dove è ai domiciliari. Nell'abitazione droga e cartucce ift.tt/AvEbJLN Vai su X

Litiga con il coinquilino ed evade dai domiciliari: "Meglio la galera, altrimenti qui finisce male" - Una convivenza difficile, talmente complessa da indurre un 54enne agli arresti domiciliari per droga a citofonare alla caserma dei carabinieri. rainews.it scrive

Napoli, evade dagli arresti domiciliari perché preferisce andare in galera: «Altrimenti finisce male» - «È meglio che vado in carcere altrimenti qui finisce male». Si legge su msn.com

Litiga con il coinquilino e decide di evadere dai domiciliari: «Fatemi tornare in carcere, altrimenti qui finisce male» - Il 54enne si è presentato in caserma a Napoli e ha chiesto di andare in galera. Scrive open.online

Paura nel Salento: evade dai domiciliari, picchia un passante e tenta la fuga. Un 42enne finisce in carcere - I carabinieri della Compagnia di Campi Salentina al comando del capitano Alessio Fagotto hanno tratto in ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Evade dai domiciliari con l'auto della madre e causa due incidenti: 28enne finisce in carcere - Evade dai domiciliari e provoca due incidenti: 28enne arrestato e trasferito in carcere a Pordenone. Da nordest24.it

Evade dai domiciliari dopo lite in casa e va dai carabinieri: “Mettetemi in carcere, vi prego” - Evade dai domiciliari dopo lite in casa, 54enne di Scampia va dai carabinieri e chiede di essere portato in carcere ... Lo riporta fanpage.it