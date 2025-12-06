Europei vasca corta Ceccon oro da fenomeno e Quadarella bis d’argento
(Adnkronos) – Tripletta di medaglie, record italiani inattesi, quattro pass per le finali, giovani promesse che brillano e campioni che si confermano. L’Italia sale al secondo posto nel medagliere (4-3-1), preceduta solo dall’Olanda (4-4-1) e continua da protagonista il percorso dei 23esimi campionati europei in svolgimento all’Acquatic Centre di Lublino, fino a domenica 7 dicembre. Un piccolo capolavoro per il primo oro individuale della nazionale ai campionati europei di Lublino, per un oro mai conquistato da un azzurro nella storia della manifestazione. Il campione olimpico Thomas Ceccon vince i 100 dorso in 49?29, miglior tempo della carriera. 🔗 Leggi su Seriea24.it
