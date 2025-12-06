Europei nuoto day 5 | l’Italia cala gli assi Curtis Deplano Cerasuolo e Quadarella Caccia al primato nel medagliere
La quinta giornata degli Europei di Lublino porta in vasca corta un programma interamente dedicato alla velocità e alle due gare tecniche più lunghe del calendario: sprint puro in dorso, rana e stile libero, i 200 farfalla in doppia versione e la finale diretta dei 1500 stile femminili. Per l’Italia è una mattinata densa di ambizioni, con atleti di punta pronti a misurarsi con avversari di grande livello e con l’obiettivo di piazzare quanti più finalisti possibile nella sessione serale. La giornata si apre con i 50 dorso femminili, dove l’Italia affida le proprie speranze a Sara Curtis, iscritta con 26’’03 e già primatista europea junior. 🔗 Leggi su Oasport.it
