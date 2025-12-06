Europei di Lublino | Razzetti argento nei 200 misti Curtis bronzo nei 100 sl

Ilgiornaleditalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due medaglie individuali per l'Italia nella penultima giornata di Europei in vasca corta LUBLINO (POLONIA) - Due medaglie individuali per l'Italia nella penultima giornata di Europei in vasca corta di Lublino (Polonia). Alberto Razzetti (Fiamme Gialle) è d'argento nei 200 misti: 1'52"05 per il 26enn. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

europei di lublino razzetti argento nei 200 misti curtis bronzo nei 100 sl

© Ilgiornaleditalia.it - Europei di Lublino: Razzetti argento nei 200 misti, Curtis bronzo nei 100 sl

Contenuti che potrebbero interessarti

europei lublino razzetti argentoEuropei, Razzetti d'argento nei 200 misti (con qualche rimpianto). Sara Curtis bronzo nei 100 con record - Razzetti si conferma sul podio nei 200 misti, Curtis bronzo nei 100 stile con record nazionale. Lo riporta sport.virgilio.it

europei lublino razzetti argentoEuropei nuoto vasca corta: Razzetti argento nei 200 misti, Curtis bronzo nei 100 sl - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei nuoto vasca corta: Razzetti argento nei 200 misti, Curtis bronzo nei 100 sl ... Da sport.sky.it

europei lublino razzetti argentoEuropei di Lublino: Razzetti argento nei 200 misti, Curtis bronzo nei 100 sl - Due medaglie individuali per l'Italia nella penultima giornata di Europei in vasca corta di Lublino (Polonia). Secondo laprovinciacr.it

europei lublino razzetti argentoRazzetti argento nei 200 misti agli Europei in vasca corta - Alberto Razzetti si arrende solo allo spagnolo de Oliveira dopo aver condotto la gara nei primi due passaggi. corriere.it scrive

europei lublino razzetti argentoEuropei nuoto 25m: Razzetti è argento nei 200 misti A Lublino l'oro va allo spagnolo Gonzalez de Oliveira - Alberto Razzetti è medaglia d'argento nei 200 misti agli europei di nuoto in vasca corta di Lublino, in Polonia. repubblica.it scrive

europei lublino razzetti argentoAlberto Razzetti non si dà pace: “Perso l’oro dei 200 misti per colpa mia. Ho sbagliato tutte le virate” - Alberto Razzetti ha conquistato una splendida medaglia d'argento nei 200 misti dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta di Lublino (Polonia). Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Europei Lublino Razzetti Argento