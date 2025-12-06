Europei di Lublino | Razzetti argento nei 200 misti Curtis bronzo nei 100 sl
Due medaglie individuali per l'Italia nella penultima giornata di Europei in vasca corta LUBLINO (POLONIA) - Due medaglie individuali per l'Italia nella penultima giornata di Europei in vasca corta di Lublino (Polonia). Alberto Razzetti (Fiamme Gialle) è d'argento nei 200 misti: 1'52"05 per il 26enn. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Una incredibile Sara Curtis spacca le aque di Lublino e agli Europei di Vasca Corta vince la semifinale dei 100 m stile libero con l'incredibile tempo di 51.29. Un tempo che mette in soffitta il 52.10 messo a referto nel 2019 dalla divina Federica Pellegrini
Alberto Razzetti non si dà pace: “Perso l’oro dei 200 misti per colpa mia. Ho sbagliato tutte le virate” - Alberto Razzetti ha conquistato una splendida medaglia d'argento nei 200 misti dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta di Lublino (Polonia). Si legge su oasport.it