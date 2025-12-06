Eurolega Vildoza fa gioire Bologna mentre il Baskonia sgambetta Milano
Bologna, 5 dicembre 2025 – Una vittoria ed una sconfitta nel venerdì italiano di Eurolega. Sul proprio parquet la Virtus Bologna si impone di misura per 79-78 contro il Dubai Basketball. Un successo che riscatta l’ultimo ko il Fenerbahce e rilancia col morale il team di Dusko Ivanovic. Sugli scudi Carsen Edwards autore di 23 punti. Discorso diverso per l’ EA7 che al cospetto del Baskonia resiste un tempo salvo poi alzare bandiera per 88-78 agli spagnoli allenati dall’italiano Paolo Galbiati che ha ritrovato da avversario una sua vecchia conoscenza che risponde al nome di Peppe Poeta. Gara dai due volti per la Virtus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
