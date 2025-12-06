Estrazione Million Day di oggi 6 dicembre 2025 | i numeri vincenti di sabato
Estrazione Million Day oggi sabato 6 dicembre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 6 dicembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 6 dicembre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 6 DICEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 5 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 4 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 3 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 2 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 1 DICEMBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ci sono due estrazioni giornaliere, la prima alle 13 e la seconda in serata. Million Day è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti. - facebook.com Vai su Facebook
Cinque numeri per un milione: #million day e #million day Extra, i vincenti delle due estra... Vai su X
Million Day e Million Day Extra, i numeri vincenti delle due estrazioni di oggi sabato 6 dicembre - MillionDay e MillionDay Extra, conto alla rovescia per le estrazioni di oggi sabato 6 dicembre 2025: i numeri vincenti su corriereadriatico. Lo riporta msn.com
Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 6 dicembre 2025/ Le cinquine delle ore 13:00 - Il Million Day di oggi, 6 dicembre 2025, con tutti i numeri vincenti e le due cinquine fortunate delle ore 13:00: buona fortuna ... Riporta ilsussidiario.net
MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di sabato 6 dicembre 2025: i numeri vincenti - MillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni di sabato 6 dicembre 2025: i numeri vincenti su Leggo. Lo riporta msn.com
Million Day, numeri vincenti di oggi 5 dicembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30 - Il Million Day con i numeri vincenti di oggi, 5 dicembre 2025, ecco l'estrazione delle ore 20:30, tutte le cinquine fortunate odierne ... Scrive ilsussidiario.net
Estrazione Million Day delle ore 13:00: i numeri vincenti di oggi, 28 Novembre - it rinnova anche oggi il consueto appuntamento con il Million Day, uno dei giochi più seguiti in Italia. Come scrive zon.it
Estrazione Million Day delle ore 13:00: i numeri vincenti di oggi, 1 dicembre 2025 - Estrazione Million Day delle ore 13:00: i numeri vincenti di oggi, 1 dicembre 2025 La redazione di Zon. Da zon.it