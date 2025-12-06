La Copa del Rey fa spesso vittime illustri e fornisce verdetti inattesi, soprattutto nei primi turni: l’Espanyol è stato vittima di questa legge ed è clamorosamente caduto, giovedì notte, contro l’Atletico Baleares. Al Rayo Vallecano è andata in maniera diversa solo perchè all’ultimo secondo dei tempi regolamentari, Isi Palazon ha salvato i suoi compagni e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Espanyol-Rayo Vallecano (domenica 07 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. I Pericos ospitano i Matagigantes