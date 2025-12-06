Esercenti Cinema allarme per l’accordo Netflix-Warner | Sale a rischio

L’Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) si affianca all’Unic sulle criticità dell’operazione Warner-Netflix. Lo ribadisce in una nota in cui spiega: “Le notizie sulle trattative in corso per l’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Netflix avevano spinto l’Anec, già in apertura delle Giornate Professionali di Cinema a Sorrento, a riportare al centro del dibattito la necessità di tutelare l’uscita cinematografica e il riequilibrio della filiera, con particolare attenzione al ripristino della cronologia dei media. Un argomento, quello delle window, ripreso più volte nel corso della manifestazione conclusasi giovedì 4 ottobre”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

