Eseguirò i brani richiesti da Papa Leone ha un ottimo gusto | Michael Bublé in concerto per i poveri in Vaticano

“Io eseguirò tutti i brani richiesti dal Papa che ha un ottimo gusto. L’Ave Maria l’ho cantata una sola volta; mi sento molto onorato “. È con questa dichiarazione, che unisce l’entusiasmo della star internazionale alla solennità dell’occasione, che Michael Bublé ha presentato l’evento più atteso in Vaticano. Il cantante canadese sarà il protagonista del “Concerto con i Poveri”, un appuntamento giunto alla sua sesta edizione, a cui domani, sabato 6 dicembre, assisterà in prima persona anche Papa Francesco. Il concerto, che si terrà nell’ Aula Paolo VI, è un gesto concreto di vicinanza agli ultimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

