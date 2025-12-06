Escursione guidata alla foresta urbana di Lecce | un’oasi di biodiversità

Partecipa a una giornata di esplorazione unica nella foresta urbana di Lecce, un vero e proprio tesoro verde inaspettato nel cuore della città. Scopri un ecosistema sorprendente, frutto di una naturale rinascita delle antiche cave abbandonate dopo la Seconda Guerra Mondiale.Durante il nostro tour. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Argomenti simili trattati di recente

Sabato 13 Dicembre: Anello di Manarola e il suo Presepe Luminoso Escursione Guidata con semplice percorso ad anello nel Parco Nazionale delle Cinque Terre a Manarola, per scoprire un paesaggio unico al mondo impreziosito dalla magia grande presep - facebook.com Vai su Facebook

Il giro delle vecchie creuze di Albaro: passeggiata urbana tra torri, chiese e storici palazzi - Mercoledì 3 dicembre 2025, la guida ambientale Davide Costa organizza il trekking urbano Il giro delle vecchie creuze di Albaro. Scrive mentelocale.it

La mini foresta urbana di Manhattan, con il metodo Miyawaki diventerà autosufficiente entro pochi anni - La tendenza globale delle tiny forest, composte da piante autoctone per benefici ambientali, approda a Manhattan con la prossima creazione di una mini- Riporta greenme.it

Escursione nottura nella foresta - Aperte le iscrizioni per escursione notturna a piedi a Bagno di Romagna il 13 aprile 2024. Riporta ilrestodelcarlino.it

Escursione terapeutica nella foresta - Torna domenica l’appuntamento nei boschi di Monte Baducco con la terapia forestale, fortunata esperienza organizzata dal Cai di Castiglione. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Inaugurata a Bari la "foresta urbana": ecco City Tree, il progetto anti inquinamento di JTI e Save the Planet - Un'installazione urbana progettata per catturare gli agenti inquinanti e purificare l’aria circostante per quasi 10mila persone ogni ora. Secondo ilgiornale.it

"Le lucciole di San Romualdo" Escursione di notte alla scoperta della foresta di Camaldoli - Una serata magica con "Le lucciole di San Romualdo", è quella in programma stasera dalle 20 alle 23 e di nuovo il 19 e 26 luglio dal monastero di Camaldoli. Segnala lanazione.it