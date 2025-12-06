Esce il primo disco solista del pescarese Stabber MC | Un invito a riprendersi il proprio spazio

Ilpescara.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esce sabato 6 dicembre 2025 il primo progetto solista di Stabber M.C., prodotto interamente da Er Dase, due figure storiche della scena hip hop underground pescarese. Protagonista del disco è Stabber M.C., al secolo Alessio Guardiani, 36enne di Pescara.I due artisti collaborano da quasi vent’anni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

