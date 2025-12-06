Esce da scuola e scompare ansia a Portici per la 16enne Suamy Rispoli
Da quattro giorni non si hanno notizie di una ragazza di 16 anni, Suamy Rispoli, scomparsa da Portici, in provincia di Napoli, dopo essere uscita da scuola. A lanciare l’allarme sui social è stata la madre Jole cui è stata sospesa la potestà genitoriale. Motivo per cui la ragazza - originaria del quartiere napoletano di Secondigliano - è stata affidata alle cure di una casa famiglia da gennaio,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quando una scuola esce dalle aule, succede qualcosa di speciale. Nel giardino didattico i bambini osservano, sperimentano, misurano, si muovono. In giardino le lezioni diventano esperienza e ciò che si impara resta, perché è vi - facebook.com Vai su Facebook
Esce da scuola e scompare, ansia a Portici per la 16enne Suamy Rispoli - Da quattro giorni non si hanno notizie di una ragazza di 16 anni, Suamy Rispoli, scomparsa da Portici, in provincia di Napoli, dopo essere uscita da scuola. Si legge su msn.com
Andreea non va a scuola e scompare, appello per la 15enne a Catania: “Nessun episodio particolare” - La studentessa liceale è sparita nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 dicembre, dopo aver saltato la scuola in mattinata ... Lo riporta fanpage.it