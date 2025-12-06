esce da scuola e scompare ansia a portici per la 16enne suamy rispoli

Da quattro giorni non si hanno notizie di una ragazza di 16 anni, Suamy Rispoli, scomparsa da Portici, in provincia di Napoli, dopo essere uscita da scuola. A lanciare l’allarme sui social è stata la madre Jole cui è stata sospesa la potestà genitoriale. Motivo per cui la ragazza - originaria del quartiere napoletano di Secondigliano - è stata affidata alle cure di una casa famiglia da gennaio,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

