Erbusco arrestato per stalking | a casa i carabinieri trovano pistole e katane

Erbusco (Brescia), 6 dicembre 2025 – Un 39enne di Erbusco è stato arrestato dai Carabinieri poiché è accusato di stalking ai danni di una donna di 43 anni. L’operazione, condotta dai militari della Stazione e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari, ha portato all’esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Brescia. Quando si sono recati a casa sua i militari hanno perquisito le stanze, scoprendo un vero e proprio arsenale clandestino. Il sequestro . Nell’appartamento erano occultate sette armi bianche, tra katane e coltelli. Il bottino si è rivelato ben più ampio: sono state sequestrate anche due pistole a salve con munizioni, una baionetta e una carabina ad aria compressa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Erbusco, arrestato per stalking: a casa i carabinieri trovano pistole e katane

