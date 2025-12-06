Erasmo aveva visto lontano e oggi ne abbiamo un’altra conferma

A metà del secolo sedicesimo, in Olanda un teologo di Rotterdam, Erasmo, mise in atto una forma di scisma all’ interno della Chiesa Cattolica, senza aggiungersi e schierarsi con Martin Lutero. Questi, un religioso dissidente anche egli nonché suo coevo, lo aveva preceduto nella critica alla Chiesa di Roma. Una sua considerazione più che dal vivo di questi tempi. Erasmo sosteneva a spada tratta che “Gli uomini che si combattono in guerra diventano ancora più feroci di quegli animali che lo sono dalla nascita per loro stessa natura”. Al momento quanto sta accadendo avviene con la stessa atrocità del conflitto “globale” che, in sintesi, coinvolge buona parte del Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it