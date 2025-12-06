Entrate tributarie cresce il gettito da accertamento | +9,6% nei primi dieci mesi del 2025

Continua a crescere il gettito derivante dall’attività di accertamento e controllo fiscale. Nel periodo gennaio-ottobre 2025 le entrate hanno raggiunto 12,824 miliardi di euro, con un incremento di 1,125 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2024, pari al +9,6%. Il dato emerge dal Bollettino delle Entrate Tributarie pubblicato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dettaglia l’andamento delle imposte dirette e indirette. Nel complesso, le imposte dirette mostrano la crescita più marcata: 6,561 miliardi di euro, in aumento di 998 milioni, pari al +17,9%. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Entrate tributarie, cresce il gettito da accertamento: +9,6% nei primi dieci mesi del 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

02/12/2025 | Determine Dirigenziali Di Liquidazione Liquidazione alla CRESET S.p.A di fatture emesse per il servizio di riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che patrimoniali. Attività di supporto all'Ufficio Tributi propedeutica all' accertamento delle el - facebook.com Vai su Facebook

#14novembre #Bankitalia #Statistiche diffusi oggi i dati di settembre 2025 relativi al debito e al fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche e alle entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato. #FinanzaPubblica: fabbisogno e debito bancaditalia.it/ Vai su X

Entrate tributarie: Mef, raddoppia in 10 mesi gettito da plusvalenze e redditi capitale - Ammonta a 3,2 miliardi, a ottobre 249 mln (+40%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Secondo ilsole24ore.com

Mef: "In 10 mesi 12,8 miliardi di entrate dalla lotta all'evasione" - Questo uno dei dati emersi dal Bollettino delle entrate tributarie pubblicato sul sito del Dipartimento Finanze del Mef e relativo al periodo gennaio- Da tg24.sky.it

Fisco, 12,8 miliardi di entrate dalla lotta all’evasione nei primi 10 mesi del 2025 - ottobre 2025 il gettito derivante dall’attività di accertamento e controllo si è attestato a 12. Da msn.com

Aumentano le entrate tributarie del 6,2% - Nel 2024 le entrate tributarie in Italia sono cresciute del 6,2% e quelle dell’Iva del 3,4%. Come scrive ilmessaggero.it

Fisco, in sei mesi su le entrate tributarie: in aumento il gettito dell’Irpef e dell’Iva - A giugno le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,8 miliardi, in aumento del 4,2 per cento (1,8 miliardi) rispetto al ... ilmessaggero.it scrive

MEF, entrate tributarie in crescita del 2,2% nei primi otto mesi. Cala il gettito IRPEF - agosto 2025, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 388. Secondo borsaitaliana.it