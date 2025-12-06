Entrate tributarie cresce il gettito da accertamento | +9,6% nei primi dieci mesi del 2025

Laprimapagina.it | 6 dic 2025

Continua a crescere il gettito derivante dall’attività di accertamento e controllo fiscale. Nel periodo gennaio-ottobre 2025 le entrate hanno raggiunto 12,824 miliardi di euro, con un incremento di 1,125 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2024, pari al +9,6%. Il dato emerge dal Bollettino delle Entrate Tributarie pubblicato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dettaglia l’andamento delle imposte dirette e indirette. Nel complesso, le imposte dirette mostrano la crescita più marcata: 6,561 miliardi di euro, in aumento di 998 milioni, pari al +17,9%. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

