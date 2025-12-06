Entra in una casa per rubare scoppia colluttazione col figlio del proprietario | muore ladro

Sorprende il ladro in casa, scoppia una colluttazione e il malvivente muore. E' quanto sarebbe accaduto nella tarda serata di ieri in via Gabriele D'Annunzio, nel quartiere dei Picarielli a Salerno, dove un uomo è stato trovato morto all'interno di un'abitazione.Le indagini in corsoSul posto sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

