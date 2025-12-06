Enti locali si conclude il corso Asael per sindaci e consiglieri | Grande partecipazione

Un centinaio di partecipanti fra assessori e consiglieri di Comuni, Città metropolitane e Liberi consorzi. Si è chiuso il nono corso di formazione politico-istituzionale organizzato dall'Asael, l'Associazione siciliana amministratori enti locali. Undici incontri in cui autorevoli relatori ed. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Una piaga che investe una buona percentuale degli enti locali regionali - facebook.com Vai su Facebook

L’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali (dal 1° gennaio 2025) è stato aggiornato: nuove modifiche e un decesso registrato. Info complete gdc.ancidigitale.it/aggiornato-lel… Vai su X

Enti locali, si conclude il corso Asael per sindaci e consiglieri: “Grande partecipazione” - Un centinaio di partecipanti fra assessori e consiglieri di Comuni, Città metropolitane e Liberi consorzi. Secondo mondopalermo.it

“Gestione delle Attività Sportive negli Enti Locali”, il corso - Coloro che fanno parte della Community SdS hanno diritto ad uno sconto 15% sulla quota d’iscrizione al Corso. Si legge su vita.it

Corso ANCI-META su comunicazione e social media negli enti locali - Di comunicazione e social media si parlerà nel corso della giornata formativa organizzata da ANCI, in collaborazione con Meta e ANCI Sicilia, che si terrà il 18 febbraio a Palermo, presso la ... Si legge su ansa.it

Torna «Con-Corso», l'iniziativa che prepara ai concorsi degli enti locali. Per due terzi dei partecipanti ha funzionato - Una formazione mirata alle specificità locali che prepara i partecipanti alle sfide del servizio ... ilgazzettino.it scrive