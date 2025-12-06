Emozioni al PalaBorsani Danza e solidarietà con Telethon e il Trofeo Tony Rose

Il PalaBorsani ospita da oggi fino all’8 dicembre la manifestazione di danza sportiva che unisce agonismo e charity. Il 29esimo Concorso Telethon 2025 e il 30esimo Concorso Tony Rose, collegato alla 29esima edizione del Trofeo Città di Castellanza, sono un appuntamento consolidato nel panorama della danza sportiva lombarda, con il patrocinio del Comune e sotto l’egida della Regione Lombardia. La tre giorni, organizzata dal Centro Studio Danze Lombardia in collaborazione con l’Adds Tony Rose, vedrà sfidarsi atleti di ogni categoria nelle discipline della danza sportiva: danze nazionali, danze standard, liscio tradizionale, tango argentino, balli di gruppo, latin style, free style e hip hop. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emozioni al PalaBorsani . Danza e solidarietà con Telethon e il Trofeo Tony Rose

