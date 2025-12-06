emily in paris ecco il trailer ufficiale e le nuove immagini della quinta stagione

della serie creata da Darren Star con Lily Collins, pronta a debuttare solo su Netflix con dieci episodi il 18 dicembre. Disponibili il trailer ufficiale e le nuove immagini dell’attesissima quinta stagione di Emily in Paris. Il nuovo capitolo della serie di successo creata da Darren Star e con protagonista Lily Collins debutterà solo su Netflix con dieci episodi il 18 dicembre. Emily in Paris 5 – La trama. Ora a capo dell’Agence Grateau a Roma, Emily affronta sfide professionali e sentimentali mentre si adatta alla vita in una nuova città. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

