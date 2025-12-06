Emery incerto sulla forma fisica di Martinez per l’Arsenal

2025-12-05 18:04:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il portiere dell’Aston Villa è alle prese con un problema alla schiena. Unai Emery non sa se il portiere Emiliano Martinez sarà disponibile per l’importante scontro di Premier League dell’Aston Villa contro l’Arsenal sabato. Mercoledì Martinez ha saltato la vittoria per 4-3 del Villa in casa del Brighton e Hove Albion perché non era riuscito a completare il riscaldamento a causa di un infortunio alla schiena. Marco Bizot ha sostituito il vincitore della Coppa del Mondo in Argentina mentre Villa è arrivato in rimonta per vincere un thriller sulla costa meridionale, e l’olandese potrebbe aver bisogno di farlo di nuovo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com