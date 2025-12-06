Emergenza a Villa Guardia | un 19enne trovato in auto e soccorso nella notte cause da chiarire
Intervento di emergenza nella notte a Villa Guardia. Intorno alle 2.19 i soccorritori sono stati chiamati in via Monte Rosa per prestare aiuto a un giovane di 19 anni a bordo di un’autovettura. Non si sarebbe trattato di un incidente stradale: la natura dell’intervento è classificata come. 🔗 Leggi su Quicomo.it
