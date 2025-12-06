Emanuel Lo sull’amore per Giorgia | Diceva che ero troppo giovane sono stato io a fare il primo passo

Ildifforme.it | 6 dic 2025

"In passato mi è capitato di tradire, ma mai con Giorgia. Lei non l'ho mai tradita, e non mi è nemmeno mai passato per la testa. Un difetto di Giorgia è che non mi permette di fare nulla in casa: neanche cucinare o caricare la lavastoviglie. È molto precisa ed esigente", ha raccontato l'artista in un'intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Emanuel Lo sull’amore per Giorgia: “Diceva che ero troppo giovane, sono stato io a fare il primo passo”

