Emanuel Lo sull’amore per Giorgia | Diceva che ero troppo giovane sono stato io a fare il primo passo

"In passato mi è capitato di tradire, ma mai con Giorgia. Lei non l'ho mai tradita, e non mi è nemmeno mai passato per la testa. Un difetto di Giorgia è che non mi permette di fare nulla in casa: neanche cucinare o caricare la lavastoviglie. È molto precisa ed esigente", ha raccontato l'artista in un'intervista al Corriere della Sera.

