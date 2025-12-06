Elon Musk | L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi L’uscita dopo la multa milionaria a X
« L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini». Lo afferma Elon Musk su X. Parole che colpiscono dopo che la Strategia di sicurezza nazionale Usa ha stabilito che in Europa c’è il rischio di «cancellazione della civiltà» e, se «le tendenze attuali» continueranno, «il continente sarà irriconoscibile tra vent’anni o meno». Perché Musk ce l’ha con l’Ue: la multa a X da 120 milioni di euro. In realtà lo sdegno di Musk non ha origini legate alla visione americana. Dopo quasi due anni di indagine, segnati da pressioni e battute d’arresto, l’Ue ha multato ieri X per 120 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali (Dsa). 🔗 Leggi su Open.online
