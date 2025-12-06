Elon Musk | L' Ue deve essere abolita
15.33 "L'Unione Europea dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini". A scriverlo su X Elon Musk,manifestando un velato sostegno alla nuova dottrina del presidente Trump, la National Security Strategy.Il leader Usa ha espresso una forte critica per il Vecchio Continente e ha "avvisato" l'Europa: se non cambia, rischia la "reale prospettiva di cancellazione della sua civiltà". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
