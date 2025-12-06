Elon Musk | La UE deve essere abolita la sovranità torni ai singoli Paesi
Poiché Musk si è sempre rifiutato di applicare la censura sul suo social, la Commissione Europea si è vendicata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
SpaceX si sta preparando a vendere azioni riservate agli insider in una transazione che valuterebbe il produttore di razzi e satelliti di Elon Musk a una valutazione superiore alla cifra record di 500 miliardi di dollari di OpenAI, secondo quanto riportato da fonti v - facebook.com Vai su Facebook
La Commissione UE multa X, la piattaforma di Elon Musk, per €120 milioni. Si tratta della prima sanzione della storia ai sensi del DSA. Tre le violazioni: - spunta blu ingannevole, - assenza di trasparenza pubblicitaria, - mancato accesso ai ricercatori. Vai su X
Elon Musk: "Ue deve essere abolita, sovranità restituita ai singoli Paesi" - L'ex doge si esprime in sostegno del contenuto della nuova dottrina per la sicurezza nazionale elaborata dalla Casa Bianca ... Scrive msn.com
Musk: «La Ue deve essere abolita, la sovranità torni agli Stati» - Bruxelles ha di recente inflitto una sanzione di 120 milioni di euro a X per le violazione delle norme sui contenuti dei social ... Secondo msn.com
La rabbia di Elon Musk contro l'Ue: "Andrebbe abolita, ridare sovranità ai singoli Stati" - All'indomani della multa a X, il tycoon esplicita così il suo sostegno alla dottrina Trump: "I governi" dei singoli Stati europei ... Riporta huffingtonpost.it
Elon Musk: «L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi». L’uscita dopo la multa milionaria a X - La piattaforma social deve pagare 120 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali (Dsa). Lo riporta msn.com
Elon Musk attacca la Ue: “Andrebbe abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi” - Elon Musk risponde alla Commissione europea, dopo la multa comminata a X per 120 milioni di euro e, con un post su X, attacca le istituzioni europee. Lo riporta msn.com
Musk Risponde all'UE: La Sua Strategia per Affrontare i Commissari Europei - La decisione dell'Unione Europea di imporre una multa a Elon Musk suscita un acceso dibattito sulla libertà di espressione. Secondo notizie.it