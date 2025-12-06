Elon Musk contro l' Ue | Deve essere abolita e poi cita l' effetto Streisand
"L'Unione europea andrebbe abolita". Parola di Elon Musk. L'ex doge, attraverso un tweet sulla sua piattaforma X, si dice d'accordo con il contenuto della nuova dottrina per la sicurezza nazionale elaborata dalla Casa Bianca e dichiara senza troppi giri di parole: "L'Unione europea deve essere abolita e la sovranità restituita ai diversi Paesi in modo che i governi possano meglio rappresentare i popoli dei Paesi". Solo ieri è stata resa pubblica la nuova Strategia di sicurezza nazionale Usa, pubblicata dalla Casa Bianca e firmata dal presidente Donald Trump. La strategia spiega come tradurre la dottrina "America First" in politica estera. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
