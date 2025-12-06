Elon Musk attacca la Ue | Andrebbe abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi

Elon Musk risponde alla Commissione europea, dopo la multa comminata a X per 120 milioni di euro e, con un post su X, attacca le istituzioni europee. “L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini”. Orban: “Tanto di cappello a Elon Musk”. “L’attacco della Commissione a X dice tutto. Quando i signori di Bruxelles non riescono a vincere il dibattito, ricorrono alle multe. L’Europa ha bisogno di libertà di parola, non di burocrati non eletti che decidono cosa possiamo leggere o dire. Tanto di cappello a Elon Musk per aver mantenuto la posizione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Elon Musk attacca la Ue: “Andrebbe abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi”

Leggi anche questi approfondimenti

SpaceX si sta preparando a vendere azioni riservate agli insider in una transazione che valuterebbe il produttore di razzi e satelliti di Elon Musk a una valutazione superiore alla cifra record di 500 miliardi di dollari di OpenAI, secondo quanto riportato da fonti v - facebook.com Vai su Facebook

La Commissione UE multa X, la piattaforma di Elon Musk, per €120 milioni. Si tratta della prima sanzione della storia ai sensi del DSA. Tre le violazioni: - spunta blu ingannevole, - assenza di trasparenza pubblicitaria, - mancato accesso ai ricercatori. Vai su X

Musk: «La Ue deve essere abolita, la sovranità torni agli Stati» - Bruxelles ha di recente inflitto una sanzione di 120 milioni di euro a X per le violazione delle norme sui contenuti dei social ... Secondo msn.com

L’Ue multa Elon Musk per 120 milioni di euro: il suo social X viola gli obblighi di trasparenza - Il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance ha criticato pubblicamente l' Unione Europea per i piani che, a suo dire, prevedono una mega multa nei confronti di X, il cui proprietario è Elon Musk, ... Da milanofinanza.it

L'Ue multa X di Musk: "Violate le norme digitali". L'ira di Vance: Nemici del popolo Usa" - La decisione della Commissione Ue per violazione degli obblighi del Dsa. Riporta repubblica.it

L’Ue multa X e gli Usa scendono in campo: “Attacco al popolo americano” - Alla fine, dopo due anni di indagine segnati da pressioni e battute d’arresto, l’ Unione Europea ha deciso di multare X, il social network di Elon Musk, per 120 milioni di euro per aver violato la leg ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Musk contro l’Ue: “Va abolita, sovranità torni ai singoli Stati” - Lo ha scritto il patron di Tesla su X, esternando in sostegno del contenuto della nuova dottrina per la sicurezza nazionale elaborata dalla Casa Bianca ... Come scrive tg24.sky.it

L’UE all’attacco di Elon Musk: multa da 120 milioni di euro a X per violazioni del DSA - La Commissione chiude, con condanna, l'indagine nei confronti di X avviata a luglio 2024. Riporta eunews.it