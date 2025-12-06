Elodie torna a parlare delle foto sotto al palco | cosa ha detto | VIDEO

A Propaganda Live è arrivato il chiarimento da parte di Elodie sul fotografo che le ha scattato le foto durante un concerto e a cui lei ha colpito il telefono L'articolo Elodie torna a parlare delle foto sotto al palco: cosa ha detto VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Elodie torna a parlare delle foto sotto al palco: cosa ha detto | VIDEO

Altre letture consigliate

Questa sera torna #propagandalive. In studio con noi ci sarà Elodie. Ci vediamo alle 21.15 su @la7_tv - facebook.com Vai su Facebook

Questa sera torna #propagandalive. In studio con noi ci sarà Elodie. Ci vediamo alle 21.15 su @La7tv Vai su X

Marracash torna a parlare della fine della relazione con Elodie: le sue parole - Marracash racconta la sua verità sulla rottura con Elodie nel suo nuovo libro. Si legge su mondotv24.it

Marracash torna sulla rottura con Elodie e rivela cosa è accaduto - A distanza di qualche anno dalla separazione, Marracash torna a parlare della rottura con Elodie, rivelando cosa è accaduto tra loro. novella2000.it scrive

Marracash: "Elodie? Quando mi ha lasciato è stato devastante, credevo volesse farmi male" - Si sta parlando di Marracash ed Elodie, i due cantanti che sono stati fidanzati p ... Da today.it

Le parole del rapper - Sono passati diversi anni dalla fine della relazione tra Marracash ed Elodie, ma il rapper è tornato a raccontare quel periodo nel suo nuovo libro Qualcosa in cui credere. Secondo ciakgeneration.it

''E’ stato devastante'': Marracash dice la sua verità sulla rottura con Elodie - ''E’ stato devastante'': Marracash dice la sua verità sulla rottura con Elodie a cui è stato legato per circa due anni ... Secondo gossip.it

Elodie e il nudo integrale, esplode la polemica: «La foto è ritoccata, si vede. Anche Laura Pausini la prende in giro» - Non è la prima volta che la cantante si mostra senza veli su Instagram e ogni volta che lo ha fatto la polemica è ... Secondo corriereadriatico.it