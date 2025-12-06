Elodie torna a parlare del cellulare durante il live ecco cosa è emerso

Elodie: la popstar che canta come se avesse il fuoco in tasca, ecco cosa è emerso. C’è un momento, durante i concerti di Elodie, in cui il pubblico smette di guardarla e inizia a seguirla. Sono due cose diverse: guardare è passivo, seguire è un atto di fede. Quel momento arriva quando l’artista romana, con la postura di chi ha imparato a camminare su un filo senza mai perdere l’equilibrio, apre le braccia e lascia che la voce faccia il resto. È lì che Elodie non è più “solo” una cantante: diventa un fenomeno pop, un simbolo di libertà, un corpo narrante che si prende la scena con una disinvoltura quasi feroce. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Elodie torna a parlare del cellulare durante il live, ecco cosa è emerso

