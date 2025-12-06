Elodie spiega il gesto di stizza nei confronti del fotografo | Mi ha innervosita sono fatta di carne anch'io

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospite di Propaganda Live, Elodie spiega il motivo che l'ha portata a scacciare un fotografo che la stava riprendendo ad una distanza troppo ravvicinata a bordo palco durante un concerto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

