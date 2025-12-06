Elodie non si scusa per la sfuriata contro il fotografo la risposta a Zoro | Sono fatta di carne anch’io | perché ho buttato il suo telefono a terra – Il video

Elodie ha voluto chiarire una volta per tutte perché ha scacciato un fotografo che le puntava l’obiettivo del suo smartphone praticamente sotto il palco su cui si stava esibendo. L’episodio risale alla scorsa settimana, quando l’artista era in concerto a Messina: le immagini di lei che scalcia in acqua e minaccia il giornalista di rompergli il telefono sono diventate inevitabilmente virali. Ospite di Propaganda Live, Elodie ha rotto il silenzio, spiegando perché ha reagito così. Il racconto di Elodie a Propaganda Live. «Davanti c’è un’area riservata ai fotografi – ricorda Elodie e Diego Bianchi – quindi con dei macchinari da professionista, quindi con la macchina fotografica, dietro le transenne c’è chi viene a guardare lo show, quindi col telefono in mano, che ci sta. 🔗 Leggi su Open.online