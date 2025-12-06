Elodie non si scusa | Gliel’ho buttato a terra Cosa è successo davvero con il fotografo

Elodie ha rotto il silenzio sull’episodio che ha fatto discutere il web negli ultimi giorni. La cantante, ospite a Propaganda Live, il programma di La7 condotto da Diego Bianchi, ha deciso di chiarire una volta per tutte cosa è successo con un fotografo durante il suo concerto a Messina della scorsa settimana. elodie FINALMENTE chiarisce il perché del telefono buttato a terra #propagandalive pic.twitter.comisTtKUAlt9 — Elodie Supporter (@elodiesupporter) December 5, 2025 Le immagini dell’artista che scalcia in acqua e spintona un fotografo che la stava riprendendo con un telefonino, proprio sotto la vasca nella quale si stava esibendo, sono diventate rapidamente virali sui social, scatenando opinioni contrastanti tra chi l’ha difesa e chi l’ha criticata per la reazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

