Elodie fa chiarezza sul gesto di stizza contro il fotografo | Mi ha innervosita
Ospite a Propaganda Live, Elodie ha fatto chiarezza in merito alla vicenda che l’ha vista protagonista la scorsa settimana: quel gesto di stizza nei confronti del fotografo non è passato inosservato. Come sempre in questi casi, si tende a ricamare molto, ed è probabilmente per questo che l’artista ha voluto mettere un punto alla situazione. Elodie mette un punto alla polemica con il fotografo. Sono stati attimi concitati, quelli del video divenuto virale sui social: Elodie ha allontanato un fotografo con un gesto di stizza durante il suo concerto, mentre si stava esibendo su Black Nirvana. Troppo vicino, secondo lei: ecco perché non si è tirata indietro e lo ha spinto. 🔗 Leggi su Dilei.it
