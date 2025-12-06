Elly chi l’ha vista? | ad Atreju la versione di Schlein in formato soggetti smarriti Manca solo la Sciarelli

“Elly? Chi l’ha vista”: manca solo Federica Sciarelli per rilanciare l’appello di Atreju, dopo la clamorosa diserzione, anche stavolta della segretaria Pd. Un appello lanciato invece da Grazia Di Maggio ed Etel Sigismondi, rispettivamente deputata e senatore di Fratelli d’Italia, per l’occasione conduttori speciali de L’Italia chiamó, la radio dei gruppi parlamentari di FdI. L’emittente ha ripreso le trasmissioni, come da tradizione collaudata, nel giorno dell’inaugurazione di Atreju. Una maniera leggera e ironica per replicare al gran rifiuto della Schlein, invitata a partecipare alla manifestazione di Fratelli d’ltalia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Elly, chi l’ha vista?”: ad Atreju la versione di Schlein in formato soggetti smarriti. Manca solo la Sciarelli

