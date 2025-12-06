Elisabetta Franchi prosciolta dall’accusa di stalking | Ho vissuto una gogna mediatica

Bologna, 6 dicembre 2025 – Il giorno dopo l’ assoluzione dalle accuse di stalking – secondo il gup “il fatto non sussiste” – l’imprenditrice bolognese Elisabetta Franchi commenta così: “Sono sollevata, grata e fiera di aver affrontato tutto a testa alta. Un anno di titoli duri, speculazioni e parole ingiuste. Resta l'amarezza per chi ha scritto senza aspettare la verità, mettendo me - una madre, una donna, un'imprenditrice, in un'agonia mediatica ingiusta. Ieri il giudice mi ha assolta: il fatto non sussiste”. Questo è quanto la stilista ha scritto su Instagram, allegando un’intervista rilasciata a ‘il Giornale’, in cui racconta la vicenda e come si è sentita in questi mesi in cui, accusa: “i giornali mi hanno messo in croce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elisabetta Franchi prosciolta dall’accusa di stalking: “Ho vissuto una gogna mediatica”

Contenuti che potrebbero interessarti

L'avvocato: «Riconosciuto apertamente che Elisabetta Franchi non è una stalker» - facebook.com Vai su Facebook

Elisabetta Franchi prosciolta dall’accusa di stalking: “Ho vissuto una gogna mediatica” - L'imprenditrice e stilista bolognese sui social dopo la decisione del gup: “Un anno di titoli duri, speculazioni e parole ingiuste”. Da ilrestodelcarlino.it

“Non è una stalker”: Elisabetta Franchi prosciolta dall’accusa più grave. Ma la stilista va a processo per diffamazione e minacce - La stilista italiana dovrà comunque affrontare un processo per diffamazione e minacce aggravate verso l'ex amica e consulente ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Elisabetta Franchi: «Non sono una stalker, ho vissuto una gogna mediatica con speculazioni e parole ingiuste» - La stilista bolognese dopo essere stata prosciolta dal reato di stalking andrà a processo per minacce e diffamazione nei confronti di una ex consulente: la donna era accusata dall'imprenditrice di ess ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Diffamazione e minacce. Elisabetta Franchi a processo - Soddisfatta la difesa: "I suoi valori lontani dal profilo che le si voleva attribuire" . msn.com scrive

Elisabetta Franchi: "Il fatto non sussiste. Non sono una stalker" - L’imprenditrice Elisabetta Franchi, prosciolta dall’accusa più grave mossa da una collaboratrice: "Ora chiedo i danni" ... Da msn.com

Elisabetta Franchi andrà a processo per diffamazione e minaccia. Per lo stalking è stata prosciolta - La stilista Elisabetta Franchi andrà a processo per le 'cattiverie' dette (e scritte sui social) su una sua ex consulente. Da dire.it