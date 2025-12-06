Elisabetta Franchi e la caduta dell’accusa di stalking | Un’infamia

Elisabetta Franchi è stata prosciolta dall’accusa di stalking. Anche se andrà a processo per minacce e diffamazione nei confronti dell’ex collaboratrice. Lei oggi al Giornale dice che il suo è stato un periodo di gogna: «L’ho passato malissimo. Associavano il mio nome alla parola stalking! Un’infamia. Le giuro che sognavo solo il giorno del proscioglimento », dice a Hoara Borselli. « Stalking è un’accusa talmente forte e infamante che mi faceva soffrire anche fisicamente. Per chiunque è così. Se è innocente. È ancora più pesante per una persona come me che ricopre una posizione imprenditoriale importante, ha una visibilità notevole». 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

L'avvocato: «Riconosciuto apertamente che Elisabetta Franchi non è una stalker» - facebook.com Vai su Facebook

Diffamazione e minacce. Elisabetta Franchi a processo - Soddisfatta la difesa: "I suoi valori lontani dal profilo che le si voleva attribuire" . msn.com scrive

Elisabetta Franchi andrà a processo per diffamazione e minaccia. Per lo stalking è stata prosciolta - La stilista Elisabetta Franchi andrà a processo per le 'cattiverie' dette (e scritte sui social) su una sua ex consulente. Scrive dire.it

Elisabetta Franchi rinviata a giudizio per diffamazione e minacce verso l’ex amica. Prosciolta dallo stalking - La decisione del giudice Andrea Romito che non ha accolto in pieno l’ipotesi della procura: la stilista bolognese andrà a processo per la serie di comportamenti con i quali avrebbe tentato di scredita ... Lo riporta msn.com

Elisabetta Franchi, le storie Instagram aggravano la sua posizione: la Procura aggiunge la diffamazione aggravata all’accusa di stalking - Stalking e diffamazione aggravata, sarebbero questi i nuovi capi d'imputazione contestati a Elisabetta Franchi. Da leggo.it