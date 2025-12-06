LANZADA (Sondrio) È il momento del lutto, del dolore per la scomparsa di Tommaso, ma inevitabilmente anche quello delle indagini per scoprire cosa sia successo giovedì mattina, intorno alle 8.30, a Lanzada. Cosa non sia andato per il verso giusto. In poche e crude parole quale sia stata la causa o quali le concause che hanno fatto precipitare l’ elicottero guidato da un pilota esperto come Maurizio Folini, il "pilota" d’elicottero per eccellenza, uno che è considerato uno dei migliori a livello mondiale avendo anche tanta esperienza nel soccorso a quote elevatissime in Nepal e sulle Alpi. Ieri mattina il personale della Guardia di Finanza e quello dei Carabinieri si sono recati sul luogo dove è avvenuta la tragedia e dove è posto ancora l’elicottero (ancorato a dovere dagli uomini dei Vigili del Fuoco già nella mattinata di giovedì). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elicottero sequestrato e perizia. Sopralluogo sul luogo dell’incidente