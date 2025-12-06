Eletto il nuovo segretario provinciale del Partito Democratico di Ravenna

Si è svolta venerdì a Piangipane l’assemblea provinciale del Partito Democratico di Ravenna, che ha eletto Nicola Dalmonte nuovo segretario provinciale. La sua candidatura è stata sostenuta unitariamente da tutti i circoli del territorio. Il percorso congressuale ha registrato una partecipazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

