Elegante e sensuale il look perfetto per ogni occasione è quello di Giulia Salemi | copialo così
Il completo indossato dalla influencer e show girl è bellissimo, come sempre si conferma regina di tendenza con classe e stile Giulia Salemi è una influencer e show girl molto seguita e apprezzata anche e soprattutto per i look elegantissimi che sfoggia sempre. L’ultimo outfit che ha indossato è una vera ispirazione per tutte, un look semplice ma elegante, stiloso e di tendenza e perfetto per ogni genere di occasione, da quella più formale fino a un aperitivo con le amiche. L’influencer ha uno stile davvero impeccabile e i suoi outfit quasi sempre dettano tendenza, è il caso dell’ultimo completo sfoggiato che è l’outfit perfetto per la cena di Natale, ma anche per un’uscita in amicizia, a seconda degli abbinamenti. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
